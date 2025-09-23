Quotidiano di Sicilia, Tregua nominato “direttore decano dei Quotidiani italiani”

Il direttore del Quotidiano di Sicilia, Carlo Alberto Tregua è stato nominato dall’Ordine dei giornalisti ‘direttore decano dei Quotidiani italiani’.

”Da oltre 45 anni il Quotidiano di Sicilia percorre una strada di crescita, nonostante le difficoltà del settore editoria, sfruttando le innovazioni digitali all’insegna del pluralismo e per una equilibrata informazione dei cittadini – ha scritto in un messaggio il presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, Carlo Bartoli – Sin dalla sua fondazione nel 1979 al timone di questa testata c’è stato il direttore Carlo Alberto Tregua, al quale formulo i migliori auguri per la longevità del suo incarico che lo rende ‘direttore decano dei Quotidiani italiani'”.

All’incontro, moderato da Carmelo Lazzaro Danzuso, hanno preso parte tra gli altri il presidente dell’Ordine dei giornalisti di Sicilia Concetto Mannisi, il direttore Tregua, il vice segretario dell’Associazione regionale della stampa siciliana Filippo Romeo, la direttrice del QdS.it Raffaella Tregua.

“Per fare stampa di qualità – ha affermato il direttore di Qds.it e direttore decano dei quotidiani italiani Carlo Alberto Tregua – occorre cercare di spiegare i fatti con massima semplicità, in modo elementare ma completo. La più grave carenza che abbiamo nel Meridione è il fatto che gran parte della gente non legge, non si informa. Quando i cittadini non conoscono ma allo stesso tempo pensano di conoscere avviene un cortocircuito e quelli che gestiscono i poteri, dal politico al finanziario, cercano di tirare il lenzuolo dal proprio lato. L’unica contromisura è fare capire alla gente cosa sta accadendo. Abbiamo coniato lo slogan ‘Cultura è libertà’, perché soltanto attraverso l’informazione e la crescita culturale dei cittadini possiamo iniziare a porre le basi per un futuro migliore”.

L’incontro è stata anche l’occasione per parlare delle novità del quotidiano cartaceo e della rivoluzione in arrivo per il QdS.it; a farlo durante la conferenza è stata Marta Tonani, responsabile Editori news nazionali e locali di Evolution Group, nuovo partner tecnico e responsabile programmatic QdS.it.