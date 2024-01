Racalmuto, al via lavori di restauro della Fontana “Novi Cannola”

Iniziati oggi i lavori di restauro della Fontana denominata “Novi Cannola” a Racalmuto. I lavori sono stati autorizzati dalla Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Agrigento e prevedono il restauro della fontana e della Piazza. Il progetto prevede inoltre la regimentazione delle acque piovane con la creazione di alcune caditoie a nastro. Sono previsti anche i lavori di pavimentazione dei marciapiedi della via Gramsci . “Si ringrazia l’UTC del Comune di Racalmuto per aver contribuito alla realizzazione di un’opera così importante per lo sviluppo turistico del nostro territorio”, dichiara il sindaco Vincenzo Maniglia.