Racalmuto, consiglieri scrivono alla Regione: “36 ore per tutti i lavoratori comunali”

I consiglieri comunali di Racalmuto Pagliaro, Gagliardo e Licata, scrivono al presidente della Regione Renato Schifani, chiedendo 36 ore per tutti i lavoratori del comune.

“Da decenni i precari della pubblica amministrazione utilizzati nei comuni, reggono gli uffici e sono in prima linea nei riguardi dei cittadini, con un carico di lavoro e di responsabilità non indifferenti, la maggior parte di questi lavoratori hanno contratti di lavoro 22/24 ore settimanali, con le relative retribuzioni ridotte, non sufficienti a sostenere le spese delle proprie famiglie e, ancora di più, diminuendo il livello quantitativo e qualitativo dei servizi offerti ai cittadini, una vera e propria ingiustizia, ai danni di questi lavoratori che, da tempo sono in stato di agitazione chiedendo alle amministrazioni l’aumento delle ore. Nella nota continuano i tre consiglieri , i comuni siciliani non hanno la capacità in termini di risorse finanziarie adeguate a procedere ad aumentare le ore in favore dei lavoratori e per queste ragioni chiediamo un decisivo intervento, per confermare le 36 ore ai lavoratori ASU, e uniformare i lavoratori part-time a full time, successivamente interesseremo tutti i consigli comunali della Sicilia.”