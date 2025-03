Racalmuto, l’Associazione KaruSi dona defibrillatore alla comunità

Con un gesto nobile di grande valore sociale, l’Associazione KaruSi, ha donato alla comunità di Racalmuto un defibrillatore che , questa mattina, è stato collocato in via Vittorio Emanuele accanto al portone del Comune.

Il progetto, promosso dall’Associazione Karusì di Racalmuto, presieduta da Federico Picone, è stato patrocinato dal Comune di Racalmuto e finalizzata all’installazione di defibrillatori salvavita in luoghi strategici, facendo di Racalmuto una città cardio protetta. E imminente la realizzazione di uno screening e sempre nel breve tempo si conta di poter avere altri due defibrillatori a disposizione.

Questa mattina, l’Amministrazione comunale, ha promosso la cerimonia di scopertura in presenza del Sindaco, Calogero Bongiorno e degli assessori Gagliardo, Leone, Castiglione e Conte, oltre alla presenza della Vice Presidente del Consiglio Giovanna Matteliano.

“Un ringraziamento ai donatori per aver contributo a questo importante gesto che permette di salvare vite umane e un grazie a tutti coloro che hanno permesso l’installazione dei totem; speriamo che questo gesto sia da esempio per molti altri – ha detto il sindaco Calogero Bongiorno . È importante creare una rete di protezione nelle comunità per abbattere l’inaccettabile numero di decessi causati dall’arresto cardiaco ed è fondamentale che le persone siano informate in maniera adeguata”.