Ragazzo scomparso, ritrovato in ospedale a Francoforte

“Federico Lo Savio il ragazzo scomparso è stato ritrovato in un ospedale a Francoforte. Ancora non sappiamo le condizioni né perché sia stato ricoverato. Adesso qualcuno della comunità di Alia presente nella città tedesca sta andando in ospedale per sapere come sta il giovane. Sono tutti in contatto con la famiglia”. E’ il sindaco di Alia Antonino Guccione a dare la notizia attesa da tanti nel piccolo centro in provinciale di Palermo. “Stiamo tutti attendendo notizie – aggiunge il sindaco – Non appena possibile i familiari andranno in Germania per potere riabbracciare Federico”.