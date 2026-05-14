Rapina con un bottino di 20 euro, condannato a due anni e quattro mesi 

Due anni e quattro mesi di reclusione a Ansu Manneh, di 25 anni, del Gambia, accusato di rapina ai danni di un quarantenne di Ribera. La Corte di appello di Palermo, riformando parzialmente il verdetto del tribunale di Sciacca, ha condannato l’imputato.

In primo grado all’uomo erano stati inflitti 5 anni e 2 mesi di reclusione. Il 25enne, secondo quanto ricostruito, avvicinò il riberese nei pressi di un supermercato e – dopo averlo afferrato per il collo e percosso – si fece consegnare 20 euro.