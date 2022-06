Realmonte, anteprima di “Sicilia in bolle” al Belvedere Kainon

Giunta alla sua ottava edizione, torna Sicilia in Bolle , la manifestazione dedicata alle bollicine siciliane e non solo, che incorpora in sé anche musica e divertimento oltre a cultura, arte, natura e territorio. Degustazioni, convegni, masterclass, produttori ed appassionati di vini spumanti e frizzanti siciliani, riuniti sulla bianca scogliera della Scala dei Turchi. Organizzato da AIS Associazione Italiana Sommelier Delegazione di Agrigento finalizzato alla promozione degli spumanti e vini frizzanti siciliani. L’evento di settembre sarà anticipato da una “Summer edition ” il prossimo 5 luglio al Belvedere Kainon , al faro di Capo Rossello, Realmonte.