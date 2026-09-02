Revocata la serrata degli autobottisti: riprendono le consegne

Si sblocca la vertenza dei trasportatori d’acqua nella provincia di Agrigento. Dopo un mese di astensione totale dal servizio che ha appesantito la già grave crisi idrica estiva, gli autobottisti hanno ripreso il lavoro senza rilasciare comunicazioni ufficiali, affidando solo ai propri canali social la notizia del rientro in attività.

A fine luglio le imprese avevano interrotto le forniture contestando le regole operative introdotte dal gestore Aica, definite “inefficienti, ingestibili e insostenibili” per la stabilità economica del settore. La svolta che ha portato al rientro delle barricate scaturisce da un chiarimento diffuso di recente dalla stessa Aica sulle modalità di gestione ordinaria del servizio e sulle procedure di rimborso dei trasporti.

La nuova direttiva precisa che, nelle aree coperte dalla rete pubblica, l’erogazione deve avvenire in via prioritaria tramite l’acquedotto ordinario. I cittadini allacciati alla rete possono tuttavia ricorrere al rifornimento privato con autobotte e richiedere il rimborso dei costi di trasporto.

Per ottenere il rimborso sarà necessario che l’interruzione sia causata da guasti improvvisi o malfunzionamenti straordinari, che l’utente sia regolarmente contrattualizzato e che la richiesta sia certificata da una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che certifica la situazione di necessità a ricevere acqua. L’approvvigionamento dovrà prevedere la prenotazione tramite l’app aziendale e dovrà avvenire solo con autotrasportatori iscritti all’albo Aica. L’azienda, comunque, nei prossimi giorni comunicherà le modalità previste.