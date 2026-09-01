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Politica, si è spento Angelo Alfano, padre di Angelino

Molto conosciuto in città, ha ricoperto diversi incarichi come amministratore

Pubblicato 44 minuti fa
Da Redazione

Si è spento Angelo Alfano, padre dell’ex ministro Angelino. Personaggio chiave dell’epoca d’oro della Democrazia Cristiana agrigentina, ha ricoperto i ruoli di assessore e vicesindaco ad Agrigento. Conosciuto come “il professore” per il suo mestiere di insegnante, era molto noto in città e nel suo quartiere, il Villaggio Mosè.

Una passione politica proseguita nella carriera del figlio, oggi alla guida di uno dei più grandi gruppi sanitari d’Italia dopo aver ricoperto gli incarichi di ministro dell’Interno, degli Esteri e della Giustizia.

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