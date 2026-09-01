Palermo

Incendio in centro commerciale: edificio evacuato

Le fiamme hanno avvolto il tetto in corrispondenza dell'area ristoro del centro

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

I Vigili del Fuoco sono impegnati per domare un incendio divampato nell’ala est del centro commerciale Conca d’Oro, a Palermo. Le fiamme hanno avvolto il tetto in corrispondenza dell’area ristoro del centro. Sono in corso le operazioni di evacuazione da parte dei Carabinieri e della sicurezza privata, che dichiarano l’aria all’esterno “irrespirabile e tossica”, con una colonna di fumo alta decine di metri e ampiamente visibile. Allontanate diverse persone dalla zona parcheggio limitrofa al Conca d’Oro, con gli idranti dei Vigili del Fuoco in azione per spegnere le fiamme ancora vive.  Il Centro commerciale e’ stato completamente evacuato e, al momento, non risultano coinvolte persone dalle fiamme che stanno interessando principalmente la copertura della struttura da dove si erge una lunga colonna di fumo denso e nero, visibile anche a distanza. I vigili del fuoco stanno operando sia sul tetto sia dal basso per evitare che le fiamme si estendano anche nella parte interna. Le fiamme hanno finora risparmiato buona parte della copertura.

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