Colto da malore al cimitero, morto operaio

Un operaio della Reset, partecipata del Comune di Palermo, Giovanni Faia di 62 anni, è morto a Palermo al cimitero dei Rotoli di Palermo. L’uomo è stato colto da malore mentre si trovava all’interno dell’area cimiteriale intento a lavorare. L’operaio è stato soccorso prima dagli stessi colleghi poi dai sanitari del 118 che hanno tentato di tutto per rianimarlo. Sono intervenuti gli agenti di polizia. Si attende l’arrivo del medico legale.

IL CORDOGLIO DEL SINDACO LAGALLA E DELL’ASSESSORE ORLANDO

“Esprimiamo il nostro profondo cordoglio per la tragica scomparsa di Giovanni Faia, operaio della Reset di 62 anni, colto da un malore mentre era in servizio al cimitero dei Rotoli e deceduto nonostante i tempestivi soccorsi e l’immediato intervento con il defibrillatore”. Lo dichiarano il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, e l’assessore ai Servizi cimiteriali, Salvatore Orlando. “In questo momento di grande dolore – aggiungono -, rivolgiamo la nostra più sentita vicinanza ai familiari di Giovanni, ai quali esprimiamo le più sincere condoglianze, e ci stringiamo alla Reset e a tutti i suoi colleghi di lavoro, profondamente colpiti da questa perdita. La morte di una persona mentre svolge il proprio lavoro lascia un dolore ancora più grande nell’intera comunità. Siamo vicini a quanti lo hanno conosciuto e condiviso con lui il quotidiano impegno lavorativo”.