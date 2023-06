PALERMO (ITALPRESS) – In Sicilia sono 21 miliardi gli investimenti di Rfi e 14 quelli di Anas, sia per le manutenzioni stradali che le linee ferroviarie. Lo ha ribadito il nuovo presidente di Rfi, Dario Lo Bosco in un’intervista a “La Sicilia”. “Stiamo lavorando al potenziamento della linea Palermo-Catania-Messina” ha chiarito Lo Bosco, ma un’opportunità […]