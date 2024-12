Ricco calendario di eventi natalizi, Miccichè e Ciulla: “si anima l’atmosfera in città”

Ad Agrigento si anima e alimenta l’atmosfera natalizia. Un calendario ricco di iniziative firmate dal Comune di Agrigento, che si svolgeranno in città, già addobbata dalle bellissime luminarie, a partire da domani e proseguiranno per tutto il periodo delle festività, destinate a ravvivare la città, coinvolgendo adulti e bambini, tra artisti di strada, cori, musicisti, animazione, le tradizionali novene e l’allestimento dei presepi artigianali nei quartieri di Montaperto, San Girolamo e Villa Bonfiglio.

In programma per domani, venerdì 20 dicembre, lo spettacolo “E Nascì Lu Bambineddu” dei Quartet Folk che si esibiranno allo Spazio Temenos, alle ore 20:30, con canti e suoni all’insegna di un Natale tutto siciliano.

E poi, “Natale in Festa” in via Atenea, un’iniziativa di intrattenimento organizzata da Ballon Style Eventi e patrocinata dal Comune di Agrigento, con una serie di attività, dal 21 dicembre al 6 gennaio, destinate a ravvivare il salotto della città, con spettacoli di intrattenimento, esibizioni vocali e strumentali, e trampolieri che offriranno momenti di pura meraviglia che accenderanno di gioia le giornate festive.

Il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, e l’assessore a Cultura, Turismo e Spettacolo, Costantino Ciulla, affermano: “Si tratta di una rassegna natalizia che accompagnerà i nostri concittadini, e non solo, lungo il periodo delle festività natalizie, diffondendo emozioni e suggestioni legate alla Natività, la ricorrenza più attesa dell’anno, per la gioia di adulti e bambini, tra aggregazione sociale e momenti di condivisione, alla riscoperta dei migliori valori della tradizione Cristiana”