Rifiuti, si amplia la discarica di Sciacca

L’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, ha pubblicato il decreto di accertamento, finanziamento e impegno per un importo complessivo di euro 33.693.656,68 per la realizzazione di un impianto di Trattamento Meccanico Biologico (TMB) con la realizzazione di un annessa Vasca di servizio denominata V.5 nella località Saraceno/Salinella nel territorio del Comune di Sciacca.

“Un iter lungo e complesso – commenta il Presidente della Srr Agrigento Ovest Vito Marsala – necessario per la vastità dell’opera pubblica. Lo abbiamo seguito costantemente per mesi collaborando con gli uffici regionali. La realizzazione del progetto, oltre ad abbassare i costi di conferimento in discarica, mira a migliorare la gestione dei rifiuti e a garantire standard ambientali più elevati, mettendo fine alle spese che i Comuni del comprensorio hanno affrontato negli ultimi anni per il trasferimento dell’indifferenziata verso altri impianti siciliani. Insieme al Cda ed ai Comuni soci – conclude Marsala – ringraziamo l’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità e il Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, ma anche i nostri uffici che hanno operato costantemente per ridurre i tempi burocratici. Il nostro lavoro adesso proseguirà con le procedure di rito per indire nei prossimi mesi la relativa gara d’appalto”.

La realizzazione dell’ impianto prevede l’installazione di una tecnologia complessa per l’ottenimento di un rifiuto biostabilizzato e rifiuti combustibili, con lo smaltimento finale in Discarica (Vasca V.5) delle frazioni non altrimenti valorizzate. L’opera rientra negli interventi per il miglioramento della gestione dei rifiuti domestici e speciali.

“Il definitivo decreto di finanziamento e impegno di spesa di oltre 33 milioni di euro previsto dall’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità per ampliare una discarica pubblica è il risultato finale di un lungo percorso di impegno politico cominciato nel 2016”.Lo dice oggi Michele Catanzaro, Capogruppo Pd all’Ars, commentando la positiva conclusiva di un lunghissimo iter che tra alcuni mesi consentirà a tanti Comuni della provincia di Agrigento di mettere fine ai lunghi e costosi trasferimenti di rifiuti indifferenziati in mezza Sicilia.“Era il 2016 – dice Catanzaro – quando con l’allora Assessore regionale Vania Contraffatto siamo riusciti ad inserire l’ampliamento della discarica Saraceno Salinella nel programma di finanziamento Patto per il Sud finalizzato a garantire ulteriori disponibilità negli impianti pubblici siciliani. Ma non tutto è filato liscio visto che negli anni successivi – aggiunge l’esponente Pd – con il governo Musumeci c’è stato un tentativo di togliere queste risorse e destinarle ad altri interventi. Siamo riusciti ad impedirlo ed oggi, anche se sono passati tanti anni, quest’opera pubblica al servizio del territorio potrà finalmente realizzarsi. Siamo dunque tutti soddisfatti – conclude Catanzaro – ma è giusto che l’opinione pubblica sappia cosa c’è dietro ad ogni risultato e del costante impegno, a volte silenzioso ma determinato, svolto al servizio delle comunità”.