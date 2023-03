Rigenerazione urbana, in arrivo 24 milioni del PNRR grazie ai concorsi di progettazione banditi nell’Agrigentino

Pubblicati i progetti acquisiti dal Libero Consorzio Comunale e dai Comuni di Grotte, Montevago, Racalmuto e Raffadali grazie ai concorsi di progettazione banditi con la collaborazione tecnica e logistica dell’Ordine degli architetti. I progetti saranno presentati nel corso di un convegno che si terrà venerdì 31 marzo, dalle 15 alle 18, nella sala Zeus del museo archeologico Pietro Griffo. Nel corso dell’evento, si discuterà anche di rigenerazione urbana con gli interventi di illustri relatori: Giuseppe Cappochin, Consiglio nazionale degli architetti; Gianluca Peluffo, noto interprete di un’architettura contemporanea che privilegia il linguaggio e la poesia.

“Il Convegno – afferma il presidente dell’Ordine degli architetti, Rino La Mendola – è finalizzato da un lato alla promozione del concorso di progettazione quale strumento ideale per valorizzare il talento dei professionisti e, dall’altro, a descrivere i cinque progetti di fattibilità tecnica ed economica, di qualità, acquisiti dal Libero Consorzio Comunale e dai Comuni di Montevago, Grotte, Racalmuto e Raffadali grazie ai concorsi di progettazione banditi la scorsa estate, con la collaborazione tecnico-logistica dell’Ordine agrigentino. Grazie a queste sinergie, i suddetti Enti sono riusciti, entro i termini prescritti, a fruire delle risorse stanziate dallo Stato, per bandire i concorsi e acquisire i progetti preliminari che potranno essere utilizzati per accedere alle risorse del PNRR e realizzare così cinque interventi di rigenerazione urbana, per un importo complessivo di circa 24 milioni di euro. In particolare, i progetti riguardano la realizzazione di una scuola a Canicattì e la riqualificazione dell’Antica Montevago, distrutta dal terremoto del ’68; della zona del Calvario di Grotte; delle strade principali del centro storico di Racalmuto e del Villaggio della Gioventù a Raffadali. A tutto questo – continua La Mendola – si aggiungono gli altri due prestigiosi concorsi appena banditi, in collaborazione con il nostro Ordine, dal Comune di Santa Margherita Belice e dal Parco della Valle dei Templi, rispettivamente, per la riqualificazione della parte della città Belicina distrutta dal sisma del ‘68 e per la valorizzazione e protezione dell’antico Teatro greco di Eraclea Minoa”.

I progetti saranno oggetto di una mostra che sarà inaugurata durante l’evento e rimarrà a disposizione dei visitatori, nella sala Zeus, sino al prossimo 7 aprile e saranno descritti da relatori prestigiosi come Renata Prescia, docente di Restauro e coordinatrice del corso di laurea in Architettura di Agrigento; Michele Sbacchi, professore di Progettazione architettonica all’Università di Palermo; dai presidenti degli Ordini siciliani: Sonia Di Giacomo (Siracusa), Piero Campa (Caltanissetta), Giuseppe Falzea (Messina), Sebastiano Fazzi (Enna) e Salvo Scollo (Ragusa). Previsti anche gli interventi del direttore del Parco della Valle dei Templi, Roberto Sciarratta; del presidente del Polo Universitario di Agrigento, Gianfranco Tuzzolino; del commissario del Libero Consorzio Comunale, Raffaele Sanzo e dei sindaci Margherita La Rocca Ruvolo (Montevago), Silvio Cuffaro (Raffadali), Vincenzo Maniglia (Racalmuto) e Alfonso Provvidenza (Grotte), che hanno patrocinato l’evento, unitamente al Consiglio nazionale, alla Consulta regionale degli architetti ed alla Rete Civica della Salute di Agrigento.

Nel corso dell’evento ci sarà spazio anche per un momento musicale a cura della Soprano Valentina Capraro e del Duo pianistico Marisa Bonfiglio – Alfonso Lo Presti.