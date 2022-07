“Rinascere dalla Mafia”, Toni Mira: “il cambiamento c’è stato ma c’è bisogno di verità e giustizia”

Alla vigilia della strage di via D’Amelio, si è svolta ad Agrigento la presentazione del libro di Toni Mira, giornalista di Avvenire, “Rinascere dalla mafia. La reazione di istituzioni, società civile e Chiesa dopo le stragi del 1992”.

“Il cambiamento c’è stato tanto nello Stato quanto nella Chiesa, ma c’è ancora sete di verità e giustizia”, dice l’autore Toni Mira. “È importante parlare ai giovani, far conoscere la storia dei giudici Falcone e Borsellino, ma è importante far conoscere il loro percorso, quello che hanno fatto per la Sicilia”.













A dialogare con l’autore Luigi D’Angelo, già presidente del tribunale di Agrigento, Giovanni Lo Iacono, presidente della cooperativa “Libera terra – Rosario Livatino”, Luigi Ruoppolo, già dirigente comunale e l’arcivescovo, Alessandro Damiano che ha voluto fortemente l’evento.

“Mettiamo pezzi di verità insieme per costruire piano piano un mosaico, che prima o poi ci potrà rivelare la verità della nostra storia siciliana. Parliamo ai giovani ma ricerchiamo la verità nelle vecchie generazioni”, ha detto a margine dell’incontro Alessandro Damiano vescovo della comunità agrigentina.

A moderare la serata la giornalista Marilisa Della Monica.

Le interviste