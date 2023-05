Riprendono gli sbarchi a Lampedusa, al via i primi trasferimenti

Settimo sbarco a Lampedusa. Dopo i 288 migranti arrivati tra la notte e l’alba con sei diversi approdi altri 81 sono giunti sulla più grande delle Pelagie. Il barchino in legno di circa 10 metri su cui viaggiavano è stato intercettato dagli uomini della Guardia di finanza a 6 miglia dalle coste dell’isola. Tra loro anche 8 donne e 7 minori.

Per tutti, dopo un primo triage sanitario, è stato disposto il trasferimento nell’hotspot di contrada Imbriacola, dove si trovano al momento 390 ospiti. In 183 stamani hanno lasciato il centro, su disposizione della Prefettura di Agrigento, per essere imbarcati sul traghetto di linea Galaxy che in serata giungerà a Porto Empedocle.