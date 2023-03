Riserva di Punta Bianca, Castellino alla Regione: “che diventi operativa”

“La riserva di Punta Bianca rappresenta qualcosa di veramente importante non solo per le città di Palma di Montechiaro e Agrigento ma anche per l’intero hinterland perchè porterebbe allo sviluppo del turismo sostenibile. Aldilà della sospensione delle attività militari la riserva, deve essere immediatamente operativa affinchè si preservi l’habitat”. Questo l’appello lanciato dal sindaco di Palma di Montechiaro, Stefano Castellino, alla Regione siciliana affinché la riserva naturale di Punta Bianca diventi, mimmediatamente, operativa.