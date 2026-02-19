Palermo

Sfruttava dipendenti e costringeva a restituire parte dello stipendio, arrestato imprenditore 

In molti casi, inoltre, i lavoratori sarebbero stati costretti a prelevare in contanti parte del loro già esiguo stipendio per restituirlo al datore di lavoro

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Finanzieri del comando provinciale di Palermo hanno eseguito un’ordinanza del gip che dispone gli arresti domiciliari nei confronti di un imprenditore di 62 anni accusato di sfruttamento del lavoro ed Estorsione nei confronti dei propri dipendenti. L’imprenditore finito ai domiciliari con l’accusa di Estorsione e sfruttamento dei lavoratori è Francesco Paolo Lombardo, 62 anni, titolare della Ortosud di Borgetto, azienda che confeziona ortaggi per la grande distribuzione. 

Oltre al datore di lavoro e rappresentante legale di una società di lavorazione e confezionamento di prodotti ortofrutticoli per la grande distribuzione di Partinico è indagato anche un suo stretto collaboratore. Al centro delle indagini, coordinate dalla Procura di Palermo, un presunto sistema di abusi a danno dei dipendenti nella concessione di ferie e riposi settimanale oltreché in materia di retribuzione con il pagamento di stipendi difformi rispetto ai contratti collettivi nazionali, talvolta inferiori al 50%.

In molti casi, inoltre, contesta l’accusa, i lavoratori sarebbero stati costretti a prelevare in contanti parte del loro già esiguo stipendio per restituirlo al datore di lavoro. I lavoratori che versavano in stato di bisogno erano costretti ad accettare le inique condizioni di lavoro per garantire il sostentamento del nucleo familiare.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 6/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Ultime Notizie

Porto Empedocle, consiglio comunale dai toni accessi: scontro tra maggioranza e opposizione sul rendiconto 2024
Palermo

Fermano coppia di fidanzati, li rapinano e tentano violenza sessuale: 4 arresti
Trapani

Vestiti contraffatti e prodotti non sicuri, sequestrati oltre 13 mila articoli
Palermo

Sfruttava dipendenti e costringeva a restituire parte dello stipendio, arrestato imprenditore 
di Gioacchino Schicchi

Micari (IV) suona la sveglia all’Area progressista: “Noi pronti a candidare Roberta Lala, ma serve confronto”
Apertura

Estorsione e maltrattamenti ai genitori, arrestato ventenne 
banner italpress istituzionale banner italpress tv