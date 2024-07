Rubato furgone all’ass.SportT21, Gliubizzi: “il mezzo ci serve per promuovere il lavoro dei nostri ragazzi disabili”

Ignoti ieri sera in via Cimabue hanno rubato il pulmino della ASD SporT21- ODV , un Citroen Jumper 9 posti, di colore grigio chiaro, Targato FE 614 ZK, acquistato poco più di due mesi fa e utilizzato per le attività sportiva e sociale dei ragazzi disabili. “Il furto del pulmino è per noi un danno non solo economico ma anche operativo. Avevamo infatti già calendarizzato diversi eventi in questo mese e nel mese di agosto per promuovere il lavoro dei ragazzi con il progetto Birra T21 che adesso non potremo portare avanti come pensavamo oltre le altre iniziative come utilizzarlo presto per l’attività sportive fuori Palermo. Se lo vedete chiamatemi al 3357608085”. Questo l’appello di Giampiero Gliubizzi, presidente dell’Associazione SporT21.

L’associazione proprio il 20 luglio doveva essere al Giardino della Kolymbethra all’interno della Valle dei Templi, per l’Aperitivo Speciale, serata di sensibilizzazione e di raccolta fondi destinata al loro progetto imprenditoriale. “Ci piacerebbe poterli ospitare di nuovo. Diamo loro una mano e, se avete notizie, non esitate a contattare anche noi”, scrive Federica Salvo responsabile della gestione operativa della Kolymbethra.