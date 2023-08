San Giovanni Gemini, terminati i lavori lungo la Sp26

Sono terminati i lavori di manutenzione e ammodernamento eseguiti lungo la SP26 strada che collega le cittadine di San Giovanni Gemini e Cammarata alla Strada Statale 189 Palermo – Agrigento.

In particolare sono stati realizzati dei gabbioni in pietra, l’ampliamento della carreggiata in prossimità della curva e il rifacimento del manto stradale.

“Sarà mia priorità, e di questa Amministrazione Comunale, esortare e sollecitare costantemente il Libero Consorzio di Agrigento nell’intento di rinnovare e mettere in sicurezza le infrastrutture del nostro territorio”, dichiara il sindaco Zimbardo.