Santa Elisabetta celebra la Giornata del Rifugiato e ricorda Carmelo Catalano

Una giornata nel segno della memoria e dell’impegno civile. In occasione della Giornata del Rifugiato, il Comune di Santa Elisabetta ha reso omaggio a Carmelo Catalano, figura storica della vita amministrativa cittadina, scomparso lo scorso 11 febbraio. La cerimonia si è svolta all’interno dell’aula consiliare, luogo simbolico in cui Catalano ha operato per anni con passione e dedizione al servizio della comunità.

All’evento hanno preso parte il sindaco Liborio Gaziano, insieme alla giunta e all’amministrazione comunale. Presente anche il presidente dell’associazione Cometa, Emilio Agnello, accompagnato dai collaboratori. Momento particolarmente toccante è stato l’intervento dell’avvocato Antonino Gaziano, che ha ricordato Carmelo Catalano con parole di profonda amicizia e riconoscenza, sottolineando il legame umano e politico che li ha uniti per anni.

Nel corso della cerimonia è stata consegnata una targa commemorativa alla famiglia di Carmelo Catalano, presente in aula, in segno di gratitudine per l’impegno profuso a favore della comunità sulla quale era riportata la motivazione: “Promotore lungimirante e fautore infaticabile del progetto di accoglienza e integrazione della nostra comunità. Con profonda dedizione istituzionale diede vita e guida ai percorsi SPRAR / SIPROIMI, oggi Rete SAI. Il Comune di Santa Elisabetta, grato, ne custodisce l’esempio di umanità e civismo”. Un momento di grande emozione che ha unito istituzioni e cittadini nel ricordo di una figura che ha lasciato un segno importante nella storia amministrativa del paese. L’iniziativa ha rappresentato non solo un omaggio alla memoria, ma anche un’occasione per ribadire i valori di solidarietà e accoglienza legati alla Giornata del Rifugiato, rafforzando il senso di comunità e responsabilità civile.