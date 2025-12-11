Cronaca

Tragico scontro auto – bici: morto ciclista

A nulla sono valsi i tempestivi soccorsi prestati: per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Tragico incidente stradale tra Altavilla Milicia e Trabia dove nello scontro tra un’auto ed un ciclista ha perso la vita un uomo originario di Trabia.

La dinamica ancora non è ancora chiara e i carabinieri sono stati chiamati ad indagare. Pare, tuttavia, secondo una prima sommaria ricostruzione, che merita ulteriori verifiche, che il ciclista che stava percorrendo la strada di Piano Sperone, avrebbe compiuto una repentina manovra ad U che ha provocato il terribile impatto.

