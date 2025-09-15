Ultime Notizie

Schifani riceve neo comandante regionale Del Monaco

Un incontro cordiale, durante il quale il governatore ha augurato buon lavoro all'ufficiale, ribadendo la più ampia collaborazione istituzionale da parte della Regione

Il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, ha ricevuto stamane in visita di cortesia, a Palazzo d’Orleans di Palermo, il generale di Brigata Ubaldo Del Monaco, nuovo comandante della Legione carabinieri Sicilia. Un incontro cordiale, durante il quale il governatore ha augurato buon lavoro all’ufficiale, ribadendo la più ampia collaborazione istituzionale da parte della Regione. Schifani ha donato al comandante un crest della Regione Siciliana. 

