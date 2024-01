Sciacca, al via al laboratorio artistico legalto alla storia del Carnevale

Parte a Sciacca il laboratorio artistico legato alla storia, alla tradizione, alla cultura del carnevale in preparazione dello spettacolo itinerante in centro storico dal titolo Arrivau Peppi Nappa, u purtaru li Nanni previsto per il 9 febbraio. È quanto rende noto l’assessore al Turismo Francesco Dimino.

Il progetto, omaggio al Carnevale di Sciacca, è organizzato dall’associazione Cadmium, con il sostegno del Comune di Sciacca- Assessorato al Turismo e dell’Unione Europea. Dopo l’avviso con l’invito alle iscrizioni e alla partecipazione aperta a tutti e gratuita, le attività del laboratorio saranno avviate domani 26 gennaio per quella che viene presentata come un’esperienza di ricerca, conoscenza, sperimentazione, socialità, formazione, in cui con un approccio artistico contemporaneo si fondono teatro, musica e danza.

Il laboratorio si avvarrà dei maestri dell’associazione Cadmium compagnie.

La direzione artistica del progetto e la regia dello spettacolo è curata da Daniele Marranca; le coreografie dalla danzatrice e insegnante francese Irénée Blin; l’aspetto musicale dal polistrumentista e compositore saccense Giuseppe Cusumano.

Il laboratorio si avvarrà della partecipazione del danzatore francese Anthony Roques.