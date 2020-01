Sciacca, commerciante di Mazara dona un defibrillatore alla città

Sta donando defibrillatori nelle città dei propri clienti, in Sicilia. Lui è Fabrizio Giambrone, rivenditore di automobili a Mazara del Vallo. Questa mattina è stato ricevuto dal sindaco Francesca Valenti, perché Fabrizio Giambrone ha voluto donare un defibrillatore anche alla città di Sciacca (altri sono stati destinati a Menfi, Santa Margherita di Belice, Castelvetrano, Marsala).

“Un gesto di grande generosità, un esempio per tutti” dice il sindaco Valenti che ringrazia l’imprenditore per il dono e per altri gesti che ne contraddistinguono l’impegno nel sociale nella sua Mazara del Vallo e in altre città siciliane.

Il defibrillatore è un dispositivo elettronico salvavita che si utilizza in emergenza come primissimo soccorso in caso di arresto cardiaco per ripristinare il normale ritmo del cuore. Quello donato a Sciacca da Fabrizio Giambrone è di quelli semiautomatici, con assistente vocale, che può essere utilizzato – ha spiegato – anche da chi non ha una particolare preparazione.

“Troveremo il posto più adatto dove collocarlo” dice il sindaco Francesca Valenti.