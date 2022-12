Sciacca, dalla Regione 250 mila euro per il rifacimento della via Pietro Germi

Il Dipartimento Regionale della Protezione Civile ha accolto la richiesta del Comune di Sciacca per un intervento di rifacimento della via Pietro Germi, diventata unica sede viaria per raggiungere il quartiere Carbone dopo i danni provocati dal maltempo al ponticello cosiddetto “Tummiolo”.

Ne dà notizia l’onorevole Michele Catanzaro, sempre attento nel rappresentare in seno alla Regione le istanze che arrivano dal territorio.

“L’importo autorizzato è di 250 mila euro – dice Catanzaro – somma destinata ad effettuare il ripristino delle ordinarie condizioni di transitabilità di via Pietro Germi, oggi caratterizzata da innumerevoli buche che la rendono pericolosa e dannosa per i residenti e per gli imprenditori che ogni giorno devono attraversarla”.

Dopo il nubifragio di fine ottobre che ha danneggiato seriamente il ponticello, l’accesso alla località Carbone in questo momento avviene soltanto dalla via Germi. Bisognava sostenere la richiesta presentata dall’Assessorato comunale alla Protezione civile retto da Gianluca Fisco e in questa direzione l’onorevole Michele Catanzaro ha operato in seno alla Protezione Civile Regionale, inserendo l’intervento e il relativo impegno di spesa tra quelli da trasferire ai Comune per interventi da realizzare in Sicilia a seguito della dichiarazione dello stato di crisi regionale. Mi preme ringraziare il Capo Dipartimento, Salvatore Cocina, che sin da subito ha mostrato sensibilità nell’accogliere l’istanza del nostro territorio”.