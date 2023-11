Sciacca, finanziamento da 150 mila per il sistema di videosorveglianza

Finanziato per 150 mila euro il progetto del Comune di Sciacca per l’integrazione e rafforzamento del sistema di videosorveglianza. Ne danno notizia il sindaco Fabio Termine e l’assessore alla Polizia Municipale Valeria Gulotta esprimendo soddisfazione per il buon esito del procedimento.Il Ministero dell’Interno ha approvato la graduatoria dei progetti ammessi e il relativo finanziamento richiesto da vari comuni, con risorse dal PON (Programma Operativo Nazionale) Legalità. C’è anche il progetto “Sciacca tutelata” del Comune di Sciacca, un progetto sviluppato da personale dipendente (è stato elaborato dall’ingegnere dell’Ufficio Tecnico Alfonso Simone Vullo, con Responsabile del procedimento il vice comandante della Polizia Municipale Salvatore Navarra). Il progetto “Sciacca tutelata” potenzierà l’impianto di video sorveglianza esistente, con l’ampliamento, mediante ulteriori ripetitori del territorio comunale scoperto (un quarto ripetitore sarà istallato a San Marco per coprire tutta l’area urbana della Città). Prevista l’istallazione di 26 telecamere (5 con lettura targhe) con particolari software di controllo e sorveglianza.