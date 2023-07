Sciacca, incendio lambisce le abitazioni: in fiamme anche un vecchio mulino in disuso

Erbacce e sterpaglia a fuoco a Sciacca in piazza Scandaliato. Momenti di paura per i residenti della zona, perchè l’incendio lambisce le abitazioni civili. Sul posto sta intervenendo la squadra AIB della forestale, Sambuca 20, i Vigili del Fuoco, gli uomini della squadra di Protezione Civile del comune, i volontari delle squadre di soccorso tecniche, l’associazione Falchi, autobotti private. Per fortuna, non si è reso necessario alcun provvedimento di evacuazione delle abitazioni. In fiamme anche un vecchio mulino in disuso.