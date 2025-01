Scontro auto-scooter a Favara: giovane in codice rosso 

È di due feriti il bilancio di un brutto incidente stradale avvenuto questa sera nei pressi di piazza della Pace, a Favara. A scontrarsi frontalmente, per cause ancora in corso di accertamento, un’auto e uno scooter. Ad avere la peggio sono stati i due ragazzi a bordo del mezzo a due ruote.

In particolare, secondo prime informazioni, uno dei due feriti versa in gravi condizioni ed è stato trasferito immediatamente al Pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio in codice rosso. L’altro ragazzo, invece, avrebbe riportato ferite lievi. Sul posto, lanciato l’allarme, sono intervenuti i carabinieri della locale Tenenza che si stanno occupando dei rilievi utili a ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.