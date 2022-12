Scontro tra due auto a Santa Margherita Belice: quattro feriti

Un incidente stradale si è verificato nella notte lungo la statale Sciacca-Palermo, in contrada Gulfa, in territorio di Santa Margherita Belice.

Due auto, una Ford Station Wagon e una Fiat 500, si sono scontrate frontalmente e una di questa è uscita fuori strada; nell’impatto sono rimaste ferite quattro persone, di Menfi e Sambuca, una delle quali è stata estratta dalle lamiere contorte dell’abitacolo dai Vigili del fuoco del distaccamento di Santa Margherita Belice.

Tutti i feriti sono stati trasferite in ospedale per accertamenti diagnostici. Sul posto i carabinieri per i rilievi.