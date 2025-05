Scontro tra due auto, donna (forse) muore carbonizzata all’interno dell’abitacolo (foto) 

Una donna è morta carbonizzata (sul sesso della vittima ancora permane più di un’incertezza) tra le lamiere dopo che la sua autovettura, una Peugeot 2008, è andata a scontrarsi con una Fiat 500, la cui conducente, una ragazza di 23 anni di Scicli, è stata trasferita in ospedale a Modica dal 118 giunto sul posto.

Ancora frammentarie le informazioni. L’incidente è avvenuto in prossimità della località Playa Grande, circonvallazione per Donnalucata nel Ragusano.

Nel corso dell’ispezione cadaverica condotta dal medico legale di turno è stato prelevato anche il dna dal corpo carbonizzato. Una scarpa apparentemente femminile rinvenuta in prossimità della Peugeot che aveva preso fuoco dopo l’impatto con la Fiat 500 aveva fatto ritenere che la vittima fosse una donna ma non c’è ancora certezza, nè le forze dell’ordine sono riuscite a identificare il cadavere. Sarà dunque il dna ad aiutare gli inquirenti a fare chiarezza per completare le procedure di identificazione. Anche la vettura è andata completamente distrutta.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, la polizia locale di Scicli e i carabinieri oltre al personale del 118.