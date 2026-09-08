Porto Empedocle

Scontro tra auto al bivio per i lidi di Porto Empedocle, due feriti 

Il sinistro si è verificato all'altezza del bivio per i lidi di Porto Empedocle

Pubblicato 16 ore fa
Da Redazione

Scontro frontale tra due auto lungo la strada statale 115 all’altezza del bivio per i lidi di Porto Empedocle.  Il bilancio è di due feriti trasferiti a bordo di due ambulanze del 118 presso l’ospedale San Giovanni di Dio per le cure necessarie.

Sul posto sono intervenuti oltre agli operatori sanitari, i vigili del fuoco, i poliziotti delle Volanti del Commissariato “Frontiera” di Porto Empedocle e gli agenti della polizia stradale di Agrigento che si sono occupati di ricostruire l’esatta dinamica del sinistro stradale.

Lunghe code si sono formate nel tratto di strada che collega Porto Empedocle a Realmonte e conduce alle località balneari.

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.30/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.30/2026
Pagina 1 di 15
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Apertura

Scontro tra una moto e un camion lungo la Ss640: un morto
di Irene Milisenda

Carabinieri, ad Agrigento si insedia il colonnello Palmieri: “Sicurezza e legalità al centro della sfida”
Agrigento

Panico a San Leone: turista aggredisce dipendente hotel, molesta residenti e si scaglia contro carabinieri 
Apertura

Incidente sulla statale 115 a Licata: auto fuori strada, un ferito
Apertura

Dramma in cantina, 31enne scende per una perdita d’acqua e muore folgorato 
banner italpress istituzionale banner italpress tv