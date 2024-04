Scontro tra due auto nei pressi di un supermercato: un ferito

Incidente stradale questa mattina in corso Italia, nei pressi di un supermercato a Paternò. A scontrarsi sono state due auto per cause ancora in fase di accertamento e sul posto sono ancora presenti i Carabinieri della Compagnia di Paternò e gli agenti della Polizia Municipale per le operazioni di rilievo, di ricostruzione della dinamica e di messa in sicurezza dei veicoli e delle persone rimaste coinvolte. Lo scontro ha causato un ferito, che è stato trasportato in ospedale.