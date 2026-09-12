Gela

Diffusero foto di ragazzina a sfondo sessuale: rinviati a giudizio tre minorenni

I tre avrebbero modificato le foto per poi diffonderle ai propri contatti assieme a un video.

Pubblicato 52 minuti fa
Da Redazione

La richiesta di messa alla prova dei loro assistiti è stata avanzata dai legali di tre minorenni di Gela al Giudice dell’udienza preliminare di Caltanissetta  per cui la Procura per i minorenni ha chiesto il rinvio a giudizio per aver diffuso, tramite applicazioni, foto di coetanee a sfondo sessuale.

I tre avrebbero modificato le foto per poi diffonderle ai propri contatti assieme a un video. L’udienza si volge davanti al Gup del Tribunale per i minorenni Nisseno. 

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