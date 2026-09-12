Tragico schianto moto-auto, morto 42enne

Un uomo di 42 anni è morto in un incidente stradale tra un’auto e una moto avvenuto nella carreggiata centrale in viale Regione Siciliana, a Palermo direzione Trapani, all’altezza di piazzale John Lennon (ex piazzale Giotto). Sono intervenute diverse pattuglie di polizia e i sanitari del 118 che hanno provato per oltre mezz’ora a rianimare il conducente del mezzo a due ruote, ma invano. Sulla circonvallazione si sono formate lunghe code.