Palermo

Investito dalle fiamme nel suo appezzamento di terreno: muore 70enne

A lanciare l’allarme è stata la moglie che non ha visto tornare a casa il marito

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

 Un uomo di 70 anni, Castrenze Pirrello, è rimasto vittima di un incendio in contrada Bosco Falconeria a Partinico. L’uomo si trovava nel suo appezzamento di terreno quando è stato investito dalle fiamme e dal fumo.
A lanciare l’allarme è stata la moglie che non ha visto tornare il marito. Sono arrivati nella zona i vigili del fuoco che erano impegnati a spegnere le fiamme nelle vicinanze e i sanitari del 118 che hanno constatato la morte del pensionato. Le indagini sono condotte dai carabinieri.

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