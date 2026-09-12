Sciacca

Temperature elevate a scuola, solo tre ore di lezione dal 14 al 18 settembre a Sciacca

Il sindaco di Sciacca Fabio Termine ha emesso ieri un’ordinanza per limitare il disagio nella prima settimana di attività didattiche provocato dalle perduranti elevate temperature

Pubblicato 39 minuti fa
Da Redazione

A tutela della salute di studenti, docenti e personale amministrativo, il sindaco di Sciacca Fabio Termine ha emesso ieri un’ordinanza per limitare il disagio nella prima settimana di attività didattiche provocato dalle perduranti elevate temperature. 

Dal 14 al 18 settembre, in tutti gli istituti di ogni ordine e grado del territorio comunale, le attività didattiche dovranno essere organizzate secondo il seguente orario:  Ingresso alle ore 8 e uscita alle ore 11. Il provvedimento tiene conto delle condizioni climatiche previste per il periodo e della valutazione che la misura più idonea e proporzionata alla situazione consiste nella temporanea anticipazione dell’orario di ingresso e nella conclusione delle attività didattiche entro metà mattinata. L’ordinanza ha efficacia esclusivamente per il periodo indicato, salvo eventuale proroga o modifica da disporsi con un successivo provvedimento qualora permangano o sopravvengano condizioni di rischio tali da renderla necessaria.   

 

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