Scoppia la condotta idrica ad Agrigento, asfalto sollevato e rischio cedimento

Piove sul bagnato. Una parte della condotta idrica che attraversa il centro di Agrigento è scoppiata. Un fiume si è riversato in strada causando il sollevamento di una grossa porzione di asfalto proprio davanti la Questura e la sede centrale delle Poste. Il rischio è che possano verificarsi dei cedimenti. Il tutto è avvenuto in un orario di punta e cioè quando – proprio in quella zona – transitano tante persone e arrivano diversi autobus di linea nella vicina e precaria fermata.

Sul posto sono intervenuti i poliziotti, coordinati dal Questore Tommaso Palumbo che, per primi, si sono occupati della viabilità e della sicurezza. Fortunatamente non si sono registrati danni a cose e persone. La strada è stata chiusa al transito e sono state messe le transenne dalla ditta che si sta occupando dei lavori della rete idrica ad Agrigento. Evidenti e grossi i problemi di viabilità con il traffico che è andato letteralmente in tilt.

Sul posto oltre alla Polizia, la Polizia Municipale, i Vigili del fuoco, la protezione civile, il direttore generale di Aica, Claudio Guarneri, l’assessore Carmelo Cantone in sostituzione del sindaco Miccichè fuori sede.

Il viadotto Imera è stato chiuso momentaneamente al transito; gli autobus della Sais da e per l’Aeroporto di Catania si fermano all’interno della fermata di Piazzale Rosselli; i turisti sono sconvolti, si girano intorno e non sanno dove andare e che fare; gli automobilisti sono arrabbiati, gli agrigentini tutti, leggendo i commenti dai social, sono arrabbiati, e continuano a chiedere a gran voce le dimissioni in massa dell’Amministrazione comunale.

Dopo il crollo della via Acrone e della chiusura dell’arteria stradale da ben cinque mesi, adesso dobbiamo sperare solo che i lavori vengano eseguiti nel piu breve tempo possibile.