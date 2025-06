Carabinieri, il generale Spina in visita al Comando provinciale di Caltanissetta

Nella mattinata di ieri, presso la caserma “Guccione” sede del Comando Provinciale Carabinieri di Caltanissetta, il Generale di Divisione Giuseppe Spina, Comandante della Legione Carabinieri “Sicilia”, ha voluto rivolgere il proprio saluto di commiato ad una rappresentanza dei Carabinieri in servizio e in congedo della provincia, in occasione del prossimo trasferimento a Roma per assumere un nuovo prestigioso incarico. Nel corso della visita l’alto Ufficiale ha rivolto al Comandante Provinciale parole di sentito ringraziamento per l’impegno quotidianamente profuso dai Carabinieri nelle attività di controllo del territorio, sottolineando l’importanza delle Stazioni Carabinieri – i cui Comandanti erano tutti presenti all’incontro – quale punto di forza della struttura territoriale dell’Arma. Nella circostanza, il Comandante della Legione ha espresso il proprio apprezzamento per le operazioni di servizio concluse nel più recente periodo, in particolare per l’attività che proprio ieri ha visto l’esecuzione di ordinanza di custodia cautelare, emessa dal GIP di Caltanissetta su richiesta della locale Procura della Repubblica – D.D.A., nei confronti di 10 soggetti per il reato di associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

L’occasione della visita è servita anche per tracciare un consuntivo sull’attività preventiva e se quella di contrasto alla criminalità organizzata e comune svolta dai Carabinieri nel territorio provinciale.

Il Generale Spina ha poi incontrato il Prefetto di Caltanissetta dr.ssa Chiara Armenia, alla quale ha voluto rinnovare, da parte dell’Arma, il massimo impegno e la costante vicinanza; a seguire, presso il Palazzo di Giustizia, il Comandante della Legione ha incontrato i vertici della magistratura nissena: la Presidente della Corte di Appello, dr.ssa Domenica Motta, il Procuratore Generale dr. Fabio D’Anna, il Presidente del Tribunale dr. Cesare Zucchetto e il Procuratore della Repubblica dr. Salvatore De Luca, con i quali si è intrattenuto sulle specificità delle dinamiche criminali del territorio e sulle attività investigative di contrasto condotte dell’Arma sotto la direzione dell’Autorità Giudiziaria, confermando nel senso l’assoluta disponibilità e l’impegno da parte dell’Istituzione.