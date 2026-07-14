Casteltermini

Sequestra il fondatore della Joeplast e chiede 100 mila euro per liberarlo: arrestato 

In manette Vincenzo Mangione per aver sequestrato il fondatore della Joeplast di Casteltermini e chiesto un riscatto di 100 mila euro

Pubblicato 20 ore fa
Da Redazione



Sequestra il fondatore della Joeplast, azienda leader negli imballaggi, e chiede un riscatto di 100 mila euro per liberarlo. I carabinieri hanno arrestato un cinquantenne – Vincenzo Mangione – per sequestro di persona a scopo di estorsione. L’indagato, finito adesso in carcere, aveva progettato il piano che gli avrebbe garantito facili guadagni ma non aveva fatto i conti con la prontezza della vittima e dei carabinieri. Mangione ha aspettato l’imprenditore, 87 anni, nei pressi della sua azienda per poi affiancarlo, minacciarlo e condurlo in un casolare. Qui sarebbe stato immobilizzato e legato. All’anziano ha chiesto poi un riscatto pari a 100 mila euro per liberarlo.

Soltanto con la promessa di pagamento, con la scusa di dover tornare in azienda per prendere i soldi, il sequestratore si è convinto a riaccompagnarlo presso la sede della ditta. Al momento di tornare, però, ha trovato i carabinieri che lo hanno arrestato. Il successivo sopralluogo, con i rilievi effettuati dai militari dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Cammarata, ha consentito di individuare il casolare indicato dalla vittima e di rinvenire una pistola giocattolo, un coltello, una sedia e alcuni legacci, ritenuti compatibili con il racconto fornito dall’anziano imprenditore. Nel corso delle attività sono stati sottoposti a sequestro anche il casolare e l’autovettura ritenuta utilizzata nell’azione delittuosa. La vittima è stata accompagnata presso il pronto soccorso per accertamenti sanitari a scopo precauzionale.

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.25/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.25/2026
Pagina 1 di 13
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Agrigento

Scoperti 131 professori irregolari in istituto privato di Agrigento, maxi evasione per 435 mila euro  
Apertura

Droga, perquisizioni della polizia a Licata
Apertura

Sigaretta accesa causa incendio in una palazzina a Palma di Montechiaro 
Agrigento

Aggredisce la madre mentre si trova ai domiciliari, arrestato 50enne 
Apertura

La morte dell’ingegnere Giuseppe Lumera, due indagati per omicidio stradale 
banner italpress istituzionale banner italpress tv