Sequestra il fondatore della Joeplast e chiede 100 mila euro per liberarlo: arrestato 





Sequestra il fondatore della Joeplast, azienda leader negli imballaggi, e chiede un riscatto di 100 mila euro per liberarlo. I carabinieri hanno arrestato un cinquantenne – Vincenzo Mangione – per sequestro di persona a scopo di estorsione. L’indagato, finito adesso in carcere, aveva progettato il piano che gli avrebbe garantito facili guadagni ma non aveva fatto i conti con la prontezza della vittima e dei carabinieri. Mangione ha aspettato l’imprenditore, 87 anni, nei pressi della sua azienda per poi affiancarlo, minacciarlo e condurlo in un casolare. Qui sarebbe stato immobilizzato e legato. All’anziano ha chiesto poi un riscatto pari a 100 mila euro per liberarlo.

Soltanto con la promessa di pagamento, con la scusa di dover tornare in azienda per prendere i soldi, il sequestratore si è convinto a riaccompagnarlo presso la sede della ditta. Al momento di tornare, però, ha trovato i carabinieri che lo hanno arrestato. Il successivo sopralluogo, con i rilievi effettuati dai militari dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Cammarata, ha consentito di individuare il casolare indicato dalla vittima e di rinvenire una pistola giocattolo, un coltello, una sedia e alcuni legacci, ritenuti compatibili con il racconto fornito dall’anziano imprenditore. Nel corso delle attività sono stati sottoposti a sequestro anche il casolare e l’autovettura ritenuta utilizzata nell’azione delittuosa. La vittima è stata accompagnata presso il pronto soccorso per accertamenti sanitari a scopo precauzionale.