I Vigili urbani di Agrigento, con il supporto della squadra antiabusivismo e del personale dell’Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale), hanno sequestrato il lavaggio dei pullman della ditta Tua/Sais sito in via Emporium, nel cuore della Valle dei Templi. Alla base del provvedimento – scrive il sito Siciliareport – ci sarebbe la mancanza di autorizzazioni ambientali, risultate scadute, dopo i controlli congiunti effettuati dalle autorità competenti. La vicenda è stata ripetutamente segnalata anche alla Procura di Agrigento dall’ex consigliere comunale Giuseppe Arnone.