Si spengono le “stelle” per l’ex grillino: niente lista di bandiera per Michele Sodano

“Ci avevano consigliato di realizzare i ‘santini’ elettorali con un simbolo più piccolo, ma ci avevano rassicurato che alla fine saremmo stati candidati nel Movimento 5 Stelle. Poi, ieri, ci hanno convocato per una riunione e ci hanno spiegato che non c’è l’autorizzazione ad utilizzare il simbolo”.

E’ così che, a microfoni spenti, un candidato al consiglio comunale nella (ex) lista pentastellata racconta quanto sta avvenendo in queste ore dentro lo schieramento che sostiene la candidatura di Michele Sodano.

Per motivi non noti – ma che hanno molto probabilmente le loro radici sia nella genesi travagliata del supporto del partito a livello locale all’ex deputato e al cattivo rapporto pubblico tra questo e l’ex premier Giuseppe Conte – oggi il M5S ha ufficializzato che pur mantenendo il supporto a Michele Sodano lo farà con una lista civica.

“La decisione di affiancare al sostegno del Movimento una lista civica nasce da un percorso ben preciso – dice una nota -: l’ascolto del gruppo territoriale, della comunità e delle tante persone che, pur condividendo i valori del Movimento 5 Stelle, non intendono formalizzare al momento la propria adesione. Il Movimento di Agrigento non vuole essere chiuso e autoreferenziale, come purtroppo lo è stato nel passato in alcune comunità locali. Noi vogliamo fare il contrario. Vogliamo aprirci alla società civile, a chi vuole cogliere questa opportunità per incidere davvero, per cambiare Agrigento e dare forza concreta ai valori di onestà, trasparenza e partecipazione che il Movimento porta avanti ogni giorno. È la risposta a un’esigenza reale, emersa dal basso, dalla gente”.

Sarà, ma questo passo indietro non è piaciuto innanzitutto ai candidati. Ad intervenire annunciando di non voler più concorrere per la carica di consigliere comunale è stato, ad esempio, Alfonso Cartannillica, autore della celebre pagina social “Satira agrigentina”.

“Purtroppo sono costretto a ritirarmi dalla campagna elettorale – dice in un video -. Quando ho accettato la candidatura nel 5 stelle mi era stato assicurato che avrei potuto utilizzare il simbolo ed è quello che ho fatto e spiegato alle persone che volevano sostenermi. Ieri, come un fulmine a ciel sereno mi hanno comunicato che non c’è più l’autorizzazione ad usare il logo. Quindi il 5 Stelle sostiene Sodano, ma non può farlo con il logo. Una situazione di assurdità che va al di là della farsa. Per me chiarezza e coerenza sono valori fondamentali, quindi termino qui la mia campagna elettorale”.