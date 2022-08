“Sicanìa”, al via a Bivona il Festival dell’informazione e della cultura

Inizierà domenica 28 agosto con l’inaugurazione della mostra “Nel cuore della terra”, curata da Alfredo D’Amato, la prima edizione di Sicanìa, festival della cultura e dell’informazione, che si terrà a Bivona dal 28 agosto al 3 settembre. Nella sede di Palazzo Marchese Greco, teatro della mostra, si alterneranno presentazioni di libri, conferenze e proiezioni: si comincia alle ore 19:30 con Marilisa della Monica, giornalista che presenterà il libro “Rosario Livatino”; successivamente il coordinatore del festival, Alan David Scifo, aprirà la manifestazione con il sindaco di Bivona Milko Cinà, l’assessore alla Cultura Angela Cannizzaro e il fotografo dell’Espresso Alfredo D’Amato all’interno del palazzo Marchese Greco in una attività inserita all’interno dei Borghi dei tesori.

Lunedì 29 agosto aprirà i lavori Alessandro Cacciato con il suo talk “Sicilia Effetto Wow”, cui seguirà la presentazione del libro “La vita è un posto strano” del giornalista Fulvio Viviano. Martedì 30 agosto presenterà il suo libro “Testimoni Sepolti” Michele Rondelli, che ne parlerà con il giallista Salvo Di Caro. Ospite successivo sarà Florinda Saieva, fautrice della Farm Cultural Park di Favara che discuterà di Political Correct. Il festival è anche promozione dei borghi dei monti sicani e questo avverrà nel talk, moderato da Luigi Mula, “Turismo e vino: ricetta per far rinascere la Sicilia”, cui parteciperà Beniamino Biondi, autore del libro L’isola Spettrale, Peppe Cipolla della cantina Passofonduto, Marcello Di Franco dell’associazione Platani Cultural experience, l’azienda agricola di Salvo. Mercoledì 31 agosto verrà presentato il libro “Matteo Messina Denaro.

Latitante di stato” di Marco Bova, discuteranno con lui il giornalista Piero Messina, il procuratore aggiunto della Procura della Repubblica di Agrigento e Salvatore Vella. Alle ore 21 verrà presentato il film Quasi 12, sulla storia del piccolo Stefano Pompeo, ucciso dalla mafia. Dopo la proiezione interviene il regista Gero Tedesco con Michele Ruvolo. Giovedì 1 settembre al nuovo teatro comunale Alessandro Cacciato dialogherà con Gaetano Savatteri, autore dei romanzi di Makari. I gialli saranno protagonisti anche venerdì 2 settembre con la presentazione del libro “L’intruso” di Salvo Toscano, che ne parlerà con Andrea Cassisi. Successivamente si parlerà della “rinascita dei borghi” con Fabrizio Ferreri, Marcello Mira, presidente di Visit Agrigento, Angelo Palamenghi, il vicesindaco di Sambuca di Sicilia Giuseppe Cacioppo e i sindaci dei Sicani. Il festival chiude il 3 settembre con la presentazione del libro per bambini “Discovering la Valle dei Templi di Agrigento with Tito & Tita” dell’autrice Daniela Vetro che ne parlerà con Loredana Cardinale ed Erika Gratino. Alle ore 18 spazio al giornalismo con una conferenza aperta a tutti in cui si affronterà il tema del “giornalismo nei diversi modelli: online, televisivo e cartaceo”: ne parleranno l’autore televisivo Alessandro Banfi, Giulio Gambino direttore di TPI, the post internazionale, e Stefano Schirato, fotografo per l’Espresso e per Vanity Fair. Chiude il festival l’incontro con il giornalista Enrico Bellavia, autore del libro “Negazione”.