Sindaco Comitini propone un concorso per le scuole sulla Festa della Repubblica

Un concorso per le scuole sulla Festa della Repubblica. E’ la nuova iniziativa del Comune di Comitini per trasmettere e tramandare i valori dello Stato, della libertà e della Patria. Lo ha annunciato il sindaco Luigi Nigrelli a margine della cerimonia che si è svolta ai Fori Imperiali di Roma alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, delle autorità di governo e delle Forze Armate.

“Comitini è la città del Tricolore – dice Nigrelli – e faremo di tutto per trasmettere ai nostri giovani i valori della Patria e dell’Unità nazionale”.