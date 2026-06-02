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Sindaco Comitini propone un concorso per le scuole sulla Festa della Repubblica

Lo ha annunciato a margine della cerimonia che si è svolta ai Fori Imperiali di Roma

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Un concorso per le scuole sulla Festa della Repubblica. E’ la nuova iniziativa del Comune di Comitini per trasmettere e tramandare i valori dello Stato, della libertà e della Patria. Lo ha annunciato il sindaco Luigi Nigrelli a margine della cerimonia che si è svolta ai Fori Imperiali di Roma alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, delle autorità di governo e delle Forze Armate.

“Comitini è la città del Tricolore – dice  Nigrelli – e faremo di tutto per trasmettere ai nostri giovani i valori della Patria e dell’Unità nazionale”.

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