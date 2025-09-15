Soccorsi nel Canale di Sicilia, 31 migranti approdano a Lampedusa con la Amira

La nave della ONG tedesca Amira ha fatto approdare all’alba, al molo commerciale di Lampedusa, 31 migranti soccorsi nel canale di Sicilia. Si tratta di cittadini egiziani, sudanesi e somali che erano partiti venerdì sera dalla località libica di Zawiya a bordo di un gommone lungo circa 6 metri. Dopo lo sbarco, tutti sono stati accompagnati all’hotspot di contrada Imbriacola dove in totale si trovano 745 persone. Per la mattinata è stato predisposto il trasferimento di 300 migranti con la nave di linea Sansovino, attesa in serata a Porto Empedocle