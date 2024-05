Sorpresi a gettare rifiuti per strada: denunciata coppia

I Carabinieri della Stazione di Erice hanno denunciato un 50ennee una 57enne per il reato di scarico abusivo di rifiuti. I militari dell’Arma, impegnati in un servizio perlustrativo sul territorio, nel transitare per le vie della frazione di Pizzolungo, notavano la coppia intenta a scaricare rifiuti (un materasso e doghe in legno) dalla propria autovettura. Entrambi venivano denunciati ed invitati a riprendere i rifiuti già abbandonati, con obbligo di presentare […]