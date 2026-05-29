Sotto al sedile dell’auto nascondeva la droga, denunciato

Individuato e fermato dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante un pusher 30enne deferito all’Autorità Giudiziaria per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”. Al riguardo, i militari dell’Arma, in abiti borghesi e a bordo di autovettura con targhe di copertura, sono stati impegnati nella mattinata in un servizio di contrasto allo spaccio di stupefacenti nel centro storico.

Nei pressi di Piazza Palestro, in particolare, hanno notato una city car in transito e, riconosciuto il conducente per un 30enne, già a loro ben noto per le sue pregresse vicende giudiziarie per spaccio di stupefacenti, hanno deciso di seguirlo sospettando che fosse in “azione” come pusher. Gli operanti, arrivati in via dell’Orzo, dopo averlo fermato in sicurezza ed identificato compiutamente, hanno avviato le attività di ricerca sulla sua persona e sul veicolo che hanno confermato l’ipotesi investigativa. Sotto al sedile lato guida i Carabinieri hanno recuperato e poi sequestrato una busta di plastica con chiusura ermetica contenente 60 grammi di marijuana. La perquisizione, estesa comunque anche all’abitazione del 30enne non ha fornito altri riscontri agli investigatori.