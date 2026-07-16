Licata

Stalking, vìola divieto di avvicinamento: arrestato sessantenne licatese 

Non avrebbe rispettato la prescrizione imposta del divieto di avvicinamento alla persona offesa che prevedeva una distanza minima di 500 metri

Pubblicato 14 ore fa
Da Redazione

Non avrebbe rispettato la prescrizione imposta del divieto di avvicinamento alla persona offesa che prevedeva una distanza minima di 500 metri dalla persona offesa. Un sessantenne disoccupato di Licata è stato arrestato dai carabinieri in una vicenda che lo vede indagato per atti persecutori nei confronti dell’ex compagna.

L’uomo, lo scorso anno, era stato sottoposto al divieto di avvicinamento per aver perseguitato la quarantenne. Tra le prescrizioni vi era quella di non avvicinarsi a lei. Un divieto che sarebbe stato disatteso e che, adesso, gli è costato l’aggravamento della misura disposto dal gip del tribunale di Agrigento. 

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