“Suo figlio ha provocato un incidente” ma era una truffa, anziana consegna gioielli per 3 mila euro 

Ennesima truffa ai danni di anziani in provincia di Agrigento. Questa volta, vittima del raggiro, è stata una pensionata ottantenne di Ribera

Pubblicato 13 ore fa
Da Redazione

Ennesima truffa ai danni di anziani in provincia di Agrigento. Questa volta, vittima del raggiro, è stata una pensionata ottantenne di Ribera. Un malvivente si è presentato alla sua porta dicendole che il figlio aveva avuto un incidente stradale nel quale era stata coinvolta anche una donna in gravidanza e che, per evitargli guai, avrebbe dovuto aiutarlo economicamente.

L’anziana, presa dal panico, ha consegnato gioielli e preziosi per un valore di circa 3 mila euro. Soltanto in un secondo momento ha capito di essere stata raggirata. Con il figlio, dunque, si è presentata in caserma e ha denunciato tutto ai carabinieri della locale Tenenza. Al via le indagini per risalire all’identità del truffatore. 

